Çorum İskilip'te ceviz ağacından düşen 62 yaşındaki kişi hastanede hayatını kaybetti

Çorum İskilip'te ceviz ağacından düşen 62 yaşındaki kişi hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Doğangir köyünde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 62 yaşındaki kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişi, sevk edildiği hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çorum'un İskilip ilçesinde ceviz ağacından düşerek yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
Doğangir köyünde Mustafa Yılmaz (62), ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düştü.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA