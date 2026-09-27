Çorum FK, Antalya kampında çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Antalya'daki kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Çorum FK, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarına, çift antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, programın devamında 5'e 2 çalışması ve dar alan oyunu gerçekleştirdi. Sabah programı, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlılar, günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Dar alan oyunuyla devam eden akşam programı, koşu çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, milli aradaki kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı