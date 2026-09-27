Haberler

Çorum FK, Antalya kampında çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, Antalya kampında çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'daki kamp çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular 5'e 2, dar alan ve taktik çalışmalar yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Antalya'daki kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Çorum FK, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarına, çift antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, programın devamında 5'e 2 çalışması ve dar alan oyunu gerçekleştirdi. Sabah programı, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlılar, günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Dar alan oyunuyla devam eden akşam programı, koşu çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, milli aradaki kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem

Yıllar geçti, acısı dinmedi! Yaşasaydı 16 yaşında olacaktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'da yapay zeka tavsiyesiyle babasını zehirlemeye çalışan bir lise öğrencisi tutuklandı

Yapay zeka tek tek anlattı, babasını öldürmeye kalktı
'Hala iyi insanlar var' dedirten hareket! 2 dairesini öğrenci bursu için bağışladı

"Hala iyi insanlar var" dedirten hareket!
Tanzanyalı Arap Osman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine sorduğu soruyu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzanyalı Arap Osman'a dikkat çeken soru
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür

Sarallar-Şahinler buluşmasına Sedat Peker de kayıtsız kalmadı
Hindistan'da hamile kadının cesedini kilometrelerce taşıyıp yaktılar! 4 gözaltı

Bunu yapan insan olamaz! Hamile kadına akılalmaz vahşet
Sahte senetten 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı, aynı senedin fotokopisiyle yeniden icraya verdi! 3,27 milyon dolar istendi

Sahte senetten ceza aldı, fotokopisini yine icraya koydu
Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

“Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” dedi! Bakın kimi anlatıyormuş