Çorum'da farklı bölgelerde ağaçtan düşen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı

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Çorum'da farklı bölgelerde ağaçlardan düşen 7 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzlar ilçesinde A.B. (45), O.S. (48) ve S.G. (52), Uğurludağ ilçesinde İ.Ö. (68), Eskice köyünde H.G.O. (62), Elvançelebi köyünde H.S. (52) ve Cerit köyünde R.S. (53) ağaçtan düşerek yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA