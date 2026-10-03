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Çorum'da farklı bölgelerde ağaçtan düşen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı

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Çorum'da Oğuzlar ve Uğurludağ ilçeleri ile Eskice, Elvançelebi ve Cerit köylerinde ağaçtan düşen 7 kişi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da farklı bölgelerde ağaçlardan düşen 7 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzlar ilçesinde A.B. (45), O.S. (48) ve S.G. (52), Uğurludağ ilçesinde İ.Ö. (68), Eskice köyünde H.G.O. (62), Elvançelebi köyünde H.S. (52) ve Cerit köyünde R.S. (53) ağaçtan düşerek yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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