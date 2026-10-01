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Hülya Terzioğlu kimdir, Hülya Terzioğlu kaç yaşında, nereli, görevi nedir?

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Hülya Terzioğlu kimdir, Hülya Terzioğlu kaç yaşında, nereli, görevi nedir?
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Hülya Terzioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve görevi nedir? AK Parti'de yapılan yeni görevlendirmeyle Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. 1970 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde dünyaya gelen Hülya Terzioğlu, 2026 itibarıyla 56 yaşında. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Terzioğlu'nun hayatı, akademik kariyeri ve siyasi görevleri haberimiz

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından "Hülya Terzioğlu kimdir?" sorusu arama motorlarında öne çıktı. Çorumlu akademisyen Hülya Terzioğlu, 1996'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu ve 2013'ten bu yana Sakarya Üniversitesi'nde kelam alanında görev yapıyor. Daha önce AK Parti MKYK üyeliği de yapan Terzioğlu'nun kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve yeni görevi hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

HÜLYA TERZİOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu 1970 Çorum/ Alaca doğumludur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1996’da mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Kelâm Bilim Dalı’nda 1998’de “Kâdı İyâz’a Göre Peygamber’in Dindeki Konumu” başlıklı yüksek lisansını ve 2004 ‘te“İslam İnançları Açısından Din-Dünya İlişkisi” konulu doktora çalışmasını tamamladı. İstanbul’da özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik de yapan Hülya Terzioğlu’nun İslâm’da Dünya-Âhiret Dengesi, Filozoflar, Kelâmcılar ve Sûfîlere Göre Allah’ın Varlığı (İsbât-ı Vâcib Ahmed Nûri), Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Plânı, Mâtürîdî’de Kadın Algısı, Tarihten Günümüze Boşanma, 101 Soruda Akâid ve Kelâm” ve İslâm’da Kadının Konumunu Yeniden Düşünmek adlı yayınlanmış kitapları, hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri ve çeşitli ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya kurucu temsilciliği de yapan Hülya Terzioğlu 2013 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi İlahiyât Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevine halen devam etmektedir. Bir çocuk annesidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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