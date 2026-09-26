Çorum Alaca'da arı sokan 61 yaşındaki vatandaş hastanede hayatını kaybetti

Çorum Alaca'da arı sokan 61 yaşındaki vatandaş hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Alaca ilçesinde arı sokması sonrasında rahatsızlanan 61 yaşındaki vatandaş, tedavi altına alındığı Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vatandaşın cenazesinin Perçem köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde arı sokması sonrasında rahatsızlanan vatandaş, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Perçem köyünde yaşayan 61 yaşındaki Ünal Türk, arı sokması sonrasında rahatsızlanması sebebiyle Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Türk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Ünal Türk'ün cenazesinin, Perçem köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı