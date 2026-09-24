Uğur Uçar Çorum FK'dan neden ayrıldı? Uğur Uçar kovuldu mu?

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar ile yollar ayrıldı. Millî maç arasına girilirken yaşanan ayrılığın ardından Uçar'ın Çorum'dan ayrılarak İstanbul'a döndüğü belirtildi. Ayrılık kararı, Çorum FK'nin sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmasından beş gün sonra geldi. Güncel gelişme farklı kaynaklar tarafından da doğrulandı. Peki, Uğur Uçar Çorum FK'dan neden ayrıldı? Detaylar...

UĞUR UÇAR NEDEN ÇORUM FK'DAN AYRILDI?

Uğur Uçar ile Çorum FK arasındaki ayrılığın resmi gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama paylaşılmadı. Ayrılık kararı, Çorum FK'nin sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmasından beş gün sonra, millî maç arasına girilirken alındı. Kararın ardından Uçar, Çorum'dan ayrılarak İstanbul'a döndü.

UĞUR UÇAR'IN ÇORUM FK PERFORMANSI

Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, millî maç arasına kadar Trendyol Süper Lig'de 6 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 7 puan topladı.

Çorum FK, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken Eyüpspor ve Samsunspor karşısında galibiyet aldı. Kasımpaşa, Beşiktaş ve Alanyaspor maçlarında ise puan elde edemedi.

Bu sonuçlarla Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, Süper Lig'deki 6 maçlık bölümde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

UĞUR UÇAR'IN KARİYERİ

Uğur Uçar, futbolculuk kariyerini noktaladığı Pendikspor'da 2022 yılında yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladı. Bir yıl sonra Eyüpspor'da da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

Uçar, 2025 yılında ilk teknik direktörlük deneyimini eski kulübü Pendikspor'da yaşadı. 2026 yılında Çorum FK'nin başına geçen Uçar, takımın Trendyol Süper Lig'e yükselmesinde rol aldı. Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Uğur Uçar'ın Çorum FK macerası ise Süper Lig'deki ilk 6 haftanın ardından sona erdi. Uçar'ın Çorum FK'nın başında toplam 23 maça çıktığı, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldığı aktarıldı.