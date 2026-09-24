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Araç satanlara 'noter' tuzağı! 55 ilde kapora dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı

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Araç satanlara 'noter' tuzağı! 55 ilde kapora dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı
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İnternette aracını satmak için ilan veren vatandaşları arayıp kendilerini alıcı ve noter görevlisi olarak tanıtan, "güvenli ödeme" yalanıyla kapora dolandırıcılığı yapan şebekeye Çorum merkezli operasyon düzenlendi. Mersin, İzmir ve Adana'da eş zamanlı yakalanan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin 55 ilde dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

  • Çorum merkezli Mersin, İzmir ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
  • Kendilerini alıcı ve noter görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin 55 ilde nitelikli kapora dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.
  • Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendilerini alıcı ve "noter görevlisi" olarak tanıtıp "güvenli ödeme sistemi" yalanıyla araç satanları dolandıran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

İLAN SAHİPLERİNİ ARAYIP NOTER ÜZERİNDEN ÖDEME VAAT ETTİLER

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden araçlarını satmak için ilan yayınlayan vatandaşları arayan dolandırıcıların noter üzerinden para göndermek istediklerini söyledikleri ve daha sonra kendisini noter olarak tanıtan şüphelilerin hileli yöntemlerle vatandaşları kandırdıklarını tespit etti. Konuyla ilgili başlatılan incelemede, şahısların ilan sahiplerine "güvenli ödeme" yöntemiyle kapora göndereceklerini belirtip daha sonra hileli yöntemlerle dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin 55 ilde nitelikli kapora dolandırıcılığı olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çorum merkezli Mersin, İzmir ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden D.Y.G., S.K.P., B.A., M.S., V.A., B.T., D.Ş., D.Ç., E.A., M.A.K., S.A., Y.S., B.A.A., B.C. ve Ö.S. tutuklanırken, K.Ç., B.Ç., Ç.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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