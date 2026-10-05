Polisten kaçmak isterken ortalığı birbirine kattı! Sonu kötü bitti

Polisten kaçmak isterken ortalığı birbirine kattı! Sonu kötü bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da trafik denetimi sırasında polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü B.C.Y., kaçmak için ters yöne girdi. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan sürücü, görevli motosikletli polis memuruna çarptı. Yaralanan polis hastaneye kaldırılırken yakalanan sürücüye idari para cezası uygulandı, motosiklet ise 60 gün trafikten men edildi.
- Çorum'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü B.C.Y., kaçışı sırasında ters yöne girerek motosikletli polis memuruna çarptı ve polis memuru yaralandı.
- Yaralı polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Ekipler tarafından yakalanan sürücüye idari para cezası uygulandı ve 19 AHH 931 plakalı motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün kaçış girişimi Çorum'da polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlandı. 24 yaşındaki sürücü B.C.Y. ekipler tarafından yakalandı.
"DUR" İHTARINA UYMAYIP KAÇMAYA BAŞLADI
Olay, Çorum'daki Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekipleri ile motosikletli polis timleri bölgede sabit trafik uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, uygulama sırasında B.C.Y. (24) yönetimindeki 19 AHH 931 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle kaçmaya başladı.
TERS YÖNE GİRDİ, POLİS MEMURUNA ÇARPTI
Denetim noktasından uzaklaşmaya çalışan B.C.Y., kaçışı sırasında motosikletiyle ters yöne girdi. Sürücü, bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada görev yapan motosikletli polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı polis memuruna olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAÇAN SÜRÜCÜYÜ EKİPLER YAKALADI
Polis memuruna çarpan motosiklet sürücüsü B.C.Y.'nin kaçış girişimi uzun sürmedi. Ekipler 24 yaşındaki sürücüyü yakaladı. Yapılan işlemlerin ardından sürücüye trafik mevzuatının çeşitli maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı. Sürücünün kullandığı motosiklet hakkında da işlem yapıldı. 19 AHH 931 plakalı motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.