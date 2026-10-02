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Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Gökcan, İskilip'te öğrencilere mesleğini anlattı

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Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Gökcan, İskilip'te öğrencilere mesleğini anlattı
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Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Çorum'un İskilip ilçesindeki Kariyer Günleri'nde öğrencilere hukuk mesleğini anlattı. Gökcan, inandıkları mesleği seçmelerini ve disiplinli çalışmayı tavsiye etti; Kaymakam Polat ile Belediye Başkanı Çizikci teşekkür etti.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen "Kariyer Günleri" söyleşine katıldı.

İskilip Kaymakamlığı tarafından tarihi Redif Kışlası Konferans Salonu'nda organize edilen etkinlikte konuşan Gökcan, öğrencilere hukuk mesleğini ve mesleki deneyimlerini anlattı.

Gençlerin başarılı olacaklarına inandıkları meslekleri seçmeleri gerektiğini belirten Gökcan, hedeflerine ulaşabilmek için disiplinli ve çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gökcan, doğup büyüdüğü memleketinde gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci de Gökcan'a katılımından dolayı teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti.

Kaynak: AA
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