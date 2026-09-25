Haberler

Çorum'da 3. Halk Sağlığı Festivali sağlık taraması, spor etkinlikleriyle düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da 3. Halk Sağlığı Festivali sağlık taraması, spor etkinlikleriyle düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 3. Halk Sağlığı Festivali, Millet Bahçesi'nde sağlık taraması, stant ve spor etkinlikleriyle gerçekleştirildi. Festivalde yetkililer koruyucu aile hizmetleri ve erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Çorum'da sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve sağlık farkındalığının artırılması amacıyla 3. Halk Sağlığı Festivali gerçekleştirildi.

Çorum Millet Bahçesi'nde "Hareketin, eğlencenin ve sağlığın buluşma noktası" sloganıyla hayata geçirilen festivalde, sağlık taraması yapıldı, bilgilendirme stantları kuruldu, farklı yaş gruplarına yönelik spor etkinlikleri, çocuk aktiviteleri ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, festivalin kurumlararası dayanışma ve işbirliğiyle gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çorum olarak kurumlararası dayanışma ve işbirliğiyle böyle güzel etkinlikler gerçekleştiriyor olmak bizi son derece mutlu ediyor. Kent konseyi olarak bu tür işlerde yer alıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ise festivalde il müdürlüğü olarak stant açtıklarını belirterek, "Özellikle koruyucu aile hizmetleri hakkında farkındalık oluşturmak ve bakanlığımızın hizmet ve projelerini sunmak için buradayız. Koruyucu aile hizmeti çocuklarımızın sevgi, güven ve sıcak aile ortamında yetişmelerini sağlamaktadır. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak ve onlara güvenli bir ortamda yetiştirmek, buna katkı sağlamak bütün toplumun sorumluluğudur." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Yılmaz da hastalıkların önlenmesinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları, sağlık taramaları ve erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak

Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak! Zorlu süreç sonrası adak adadı
Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu PFDK'ye sevk edildi

Kötü haber TFF'den geldi!
Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayırarak çöpe atmıştı! Mahkemede hakimden bunu istedi

Eşini 15 parçaya bölüp çöpe atmıştı! Hakimden isteği pes dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor

Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada

Halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! İçinde 9 kişi vardı
BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı

BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis 'Geçinemiyorum' diyerek...

Emekli polis "Geçinemiyorum" diyerek...
Maç kadar tribün de konuşulacak! Ester Exposito Kocaeli'ye gelebilir

Ortaya atılan iddia olay oldu! Türkiye'ye gelebilir
Bursa'da Sağlıkçılar Kooperatifi'ne operasyon! Hesaptaki 1,4 milyar TL'yi kendilerine aktardıkları öne sürüldü: 12 gözaltı

Ev bekleyen sağlıkçıların kooperatifine baskın! 1,4 milyar detayı
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi

Emekli eyleminde canına kıymak istemişti: Acı haber hastaneden geldi