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Bayburt'un yeni İl Emniyet Müdürü Karaduman, Vali Eldivan'ı makamında ziyaret etti

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Bayburt'un yeni İl Emniyet Müdürü Karaduman, Vali Eldivan'ı makamında ziyaret etti
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ayhan Karaduman, görevine başladıktan sonra Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti. Eldivan, Karaduman'a hayırlı olsun diledi ve Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Barış Erkol'a teşekkür etti.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ayhan Karaduman, görevine başladı. Karaduman, göreve başlamasının ardından Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Eldivan, Bayburt İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Karaduman'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Barış Erkol ile de görüşen Vali Eldivan, Bayburt'ta görev yaptığı süre boyunca sunduğu hizmetler dolayısıyla Erkol'a teşekkür ederek iyi dileklerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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