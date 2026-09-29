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Pancar tarlasında feci kaza! Makinenin altında kalan işçi öldü

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Pancar tarlasında feci kaza! Makinenin altında kalan işçi öldü
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Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Yerliköyü’nde tarlada çalışan 44 yaşındaki Lokman Tülek, pancar toplama makinesinin altında kaldı. Ağır yaralanan Tülek, kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili makineyi kullanan M.G. ile yanında bulunan Y.G. gözaltına alındı.

  • Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yerliköyü'nde pancar tarlasında çalışan 44 yaşındaki Lokman Tülek, pancar toplama makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Kazanın ardından pancar toplama makinesini kullandığı belirtilen M.G. ile olay sırasında yanında bulunan Y.G. gözaltına alındı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; kazanın nasıl meydana geldiğinin teknik inceleme ve soruşturmayla netleşeceği belirtildi.

Pancar tarlasında yaşanan iş kazası Çorum’da bir can kaybıyla sonuçlandı. 44 yaşındaki Lokman Tülek, pancar toplama makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

TARLADA ÇALIŞIRKEN MAKİNENİN ALTINDA KALDI

Olay, saat 19.00 sıralarında İskilip ilçesine bağlı Yerliköyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Lokman Tülek, tarlada çalıştığı sırada M.G.’nin kullandığı pancar toplama makinesinin altında kaldı. Kazanın ardından çevrede bulunanlar durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Tülek’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Bayat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Doktorlar, hastaneye ağır yaralı olarak getirilen Lokman Tülek’i hayatta tutabilmek için müdahalede bulundu. Ancak 44 yaşındaki Tülek, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarlada inceleme yaptı. Pancar toplama makinesini kullandığı belirtilen M.G. ile olay sırasında yanında bulunan Y.G. gözaltına alındı. İki kişinin ifadelerinin alınacağı, kazanın nasıl meydana geldiğinin ise yapılacak teknik inceleme ve soruşturmayla netleşeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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