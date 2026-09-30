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Çorum FK, Antalya kampında Burak Yılmaz yönetiminde çalışmalarını sürdürdü

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Çorum FK, Antalya kampında Burak Yılmaz yönetiminde çalışmalarını sürdürdü
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Milli maç arasında Antalya'da kamp yapan Çorum FK, çalışmalarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü. Isınma ve taktik çalışmaların ardından kaleli oyunla tamamlanan antrenmanda Kürşat Kaplan'ın da ekibe katıldığı belirtildi.

Milli maçlar sebebiyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Antalya'da olan Çorum FK, kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenmanda taktiksel organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman yapılan kaleli oyun çalışmasıyla tamamlandı.

Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefleyen Çorum FK'nın, kamp çalışmalarına Antalya'da devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Kürşat Kaplan'ın, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın ekibine katıldığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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