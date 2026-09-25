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Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

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Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Uğur Uçar ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı. 41 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

  • Çorum FK, teknik direktörlük görevi için 41 yaşındaki Burak Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
  • Çorum FK, Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı; takım Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla 11. sırada yer alıyor.
  • Burak Yılmaz daha önce Beşiktaş'ta geçici teknik direktörlük, ardından Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da görev yaptı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Uğur Uçar'ın ayrılığının ardından çalışmalarını hızlandıran Çorum temsilcisi, Burak Yılmaz'da karar kıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Çorum FK yönetimi ile 41 yaşındaki teknik adam arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Tarafların 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardığı belirtildi. 

UĞUR UÇAR İLE YOLLAR AYRILDI

Çorum FK, bir önceki gün Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen açıklamıştı. Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla 11. sırada yer alan Çorum FK, son lig maçında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 

BURAK YILMAZ'IN YENİ ADRESİ ÇORUM

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelen Burak Yılmaz, ilk olarak Beşiktaş'ta geçici olarak takımın başına geçti. Daha sonra Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da görev yapan Yılmaz'ın yeni durağı Çorum FK olacak. Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran 41 yaşındaki teknik adam, Çorum temsilcisiyle birlikte yeniden Süper Lig'de görev yapacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Burak Yılmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı farklı kaynaklarca aktarılırken, Çorum FK'dan anlaşmaya ilişkin resmi duyuru henüz gelmedi. Kulübün kısa süre içinde yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.

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