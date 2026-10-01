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Kilis'te özel bireyler, Jandarma Komutanına Yaşlılar Günü'nde asker selamı verdi

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Kilis'te özel bireyler, Jandarma Komutanına Yaşlılar Günü'nde asker selamı verdi
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Kilis'te Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlı vatandaşlar ve kent protokolünün katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Çorum'dan gelen özel bireyler, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yanık'ı görünce asker selamı verdi; Vali Ömer Kalaylı ve Yanık özel bireylerle sohbet etti.

Kilis'te Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlı vatandaşlar ve kent protokolünün katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinlik kapsamında Çorum'dan gelen özel bireyler, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cengiz Yanık'ı görünce asker selamı verdi. O anlar yürekleri ısıttı.

Yoğun katılımla başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş kapsamında özel bireylerin de katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında özel bireyler, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cengiz Yanık'ı görünce asker selamı verdi. Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve Jandarma Kıdemli Albay Cengiz Yanık, özel bireylerle bir süre sohbet etti.

Programa yaşlı vatandaşlar ile kent protokolü katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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