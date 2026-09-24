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Çorum merkezli 55 ildeki dolandırıcılık operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı

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Çorum merkezli 55 ilde düzenlenen operasyonlarda, araç ilanı veren kişileri noter görevlisi ve güvenli ödeme vaadiyle dolandırdığı belirlenen 18 şüpheliden 15'i tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 TUTUKLAMA

Çorum merkezli 55 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda araç ilanı veren kişilerin noter görevlisi ve güvenli ödeme vaadiyle dolandırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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