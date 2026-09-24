Çorum merkezli 55 ildeki dolandırıcılık operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı

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15 TUTUKLAMA

Çorum merkezli 55 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda araç ilanı veren kişilerin noter görevlisi ve güvenli ödeme vaadiyle dolandırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı