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Çorum'da kapıyı kırıp kaçan koyunlar sokak sokak aranıp boş arazide bulundu

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Çorum'da kapıyı kırıp kaçan koyunlar sokak sokak aranıp boş arazide bulundu
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Çorum'da ağıldan sürü halinde kaçan koyunlar, yapılan arama çalışması sonucu boş bir arazide toplu halde bulundu. Kapıyı kırarak kaçan koyunlar, mahallede sokak sokak sürdürülen aramaların ardından yeniden ağıla götürüldü.

Çorum'da ağıldan sürü halinde kaçan koyunlar, sahibinin yakınlarıyla birlikte yaptığı aramanın ardından boş arazide bulundu.

KAPIYI KIRIP KAÇTILAR

Olay, Ulukavak Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Doğuhan Kaya, ağıla geldiğinde koyunlarının yerinde olmadığını ve kapının kırık olduğunu fark etti. Kaya, mahallede arama çalışması başlattı. Sokak sokak sürdürülen aramalar sonucunda koyunlar, boş bir arazide toplu halde bulundu. Koyunlar daha sonra yeniden ağıla götürüldü.

“MALIMIZ HELALMİŞ Kİ ALLAH TEKRAR KAPIMIZA NASİP ETTİ"

Yaşananları anlatan Kaya, "Koyunlar firar etmiş, kapıyı kırmışlar. Allah razı olsun eşten dosttan. Onlar da bizi aradılar, hemen gittik koyunlarımızı bulduk. Şimdi tekrar ağılımıza götürüyoruz. Buradan kalbi temiz, yüreği temiz insanların hepsinin işi gücü rast gelsin. Allah razı olsun. Malımız helalmiş ki Allah tekrar kapımıza nasip etti" dedi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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