Çorum'da iş yerine tüfekle 2 el ateş eden şüpheliler polis tarafından aranıyor

ÇORUM'da bir iş yerine tüfekle 2 el ateş edildi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Osmancık Caddesi Yazı Çarşı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, cadde üzerindeki iş yerine tüfekle 2 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı