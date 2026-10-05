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Çorum'da ceviz toplamak için ağaca çıkan Mustafa Yılmaz düşerek hayatını kaybetti

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Çorum'da ceviz toplamak için ağaca çıkan Mustafa Yılmaz düşerek hayatını kaybetti
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Çorum'un İskilip ilçesinde sabah saatlerinde ceviz toplamak için ağaca çıkan Mustafa Yılmaz (62), dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, hastanede doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi; jandarma inceleme başlattı.

ÇORUM'da Mustafa Yılmaz (62), ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İskilip ilçesi Doğangir köyünde meydana geldi. Bahçedeki cevizleri toplamak için ağaca çıkan Mustafa Yılmaz, dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Yılmaz, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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