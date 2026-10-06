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Çorum Alaca'da Kızılay etkinliğinde iki günde 82 ünite kan toplandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen iki günlük kan bağışı etkinliğinde 82 ünite kan toplandı. Etkinlikte düzenli bağışçılara altın, gümüş ve bronz madalya beratı takdim edilirken bağışta bulunan vatandaşlara dijital termos hediye edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde Türk Kızılay tarafından iki gün süren kan bağışı etkinliğinde 82 ünite kan bağışı alındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Kızılay Çorum Kan Bağış Merkezi mobil kan bağışı aracında vatandaşların kan bağışları kabul edildi.

Etkinlik kapsamında düzenli kan bağışında bulunan Nazım Bekdemir ve Turgut Yılmaz'a altın madalya beratı, Şükran Saçi ve Bahrettin Sarı'ya bronz madalya, Rüstem Özdemir ve Kazım Şar'a ise gümüş madalya beratı, Türk Kızılay Çorum Kan Bağış Merkezi görevlilerince takdim edildi.

Öte yandan kan bağışında bulunan vatandaşlara dijital termos hediye edildi.

Kaynak: AA
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