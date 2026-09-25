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Burak Yılmaz, Çorum FK'nın Antalya kampında ilk antrenmanına çıktı

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Burak Yılmaz, Çorum FK'nın Antalya kampında ilk antrenmanına çıktı
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Çorum FK ile anlaşan teknik direktör Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Milli maç arasında Antalya'da kamp yapan kırmızı-siyahlı takım, rondo, aerobik koşu, pas ve dar alan çalışmalarının ardından kaleli oyunla günü tamamladı.

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Çorum FK, milli maçlar sebebiyle Trendyol Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiriyor. Çorum FK ile anlaşan Teknik Direktör Burak Yılmaz da kırmızı-siyahlı takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 rondo çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra aerobik koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Programın devamında dar alan oyunları oynandı. Günün antrenmanı kaleli oyunla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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