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Gaziantep FK, 7. haftada Arca Çorum FK maçına milli oyuncuları olmadan hazırlanıyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Orhan Ak yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmana milli takımlarında bulunan Gassama, Bacuna ve Abena katılmadı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Arca Çorum FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Kara da takip etti.

Kırmızı- siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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