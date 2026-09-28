Haberler

Çorum Alaca'da 78 yaşındaki alzaymır hastası kadın, arama sürerken sağ bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastası kadın, jandarma, AFAD ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sırasında sağ olarak bulundu. Yol kenarında bulunan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastası kadın, jandarma ve AFAD ekipleri ile vatandaşların çalışmaları neticesinde sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesine bağlı Dutluca köyünde ikamet eden alzaymır hastası G.A.'dan (78) haber alamayan yakınları, öğle saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı komando timi, iz takip köpek unsuru ve AFAD ekiplerinden oluşan toplam 36 kişilik arama kurtarma ekibi çalışma başlattı. Ekiplerin arazide termal destekli 4 dronla yürüttüğü arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Çalışmalar sürerken, saat 20.00 sıralarında Boğaziçi köyü muhtarı ekipleri arayarak yaşlı kadının köyünde bulunduğunu söyledi. Yol kenarında sağ olarak bulunan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlelenen yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Arabamızda olan sandalyeyi verip, montu üstüne örttük"

Yaşlı kadını yol kenarında bulduklarını belirten Emre Coşkun, "İşten sonra evdeyken kayıp ilanını duydum. Ondan sonra rutin gezmemizi yaparken tesadüfen yol kenarında teyzemizi gördüm. Daha sonra arabamızda olan sandalyeyi verip, montu üstüne örttük. Arabamızı yol kenarına çekip, muhtarımızı haberdar ettik. Muhtarımızla beraber daha sonra yetkililere haber ettik. Jandarma, sağlık, itfaiye ve diğer ekiplerimiz gelerek, gerekli müdahaleleri yaptılar. Sonra teyzemizi alıp hastaneye yetiştirdiler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı

Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrampaşa'da polisten kaçan 2 şüpheli tabancayı 12 yaşındaki 2 çocuğa verdi! Silah çimenlerde bulundu

Şarjör ele verdi! Tabancayı 12 yaşındaki çocuklara vermişler
Canlı anlatım: Bursa'da beşinci gol geldi

Bursa'da beşinci gol geldi! Olanlara akıl sır ermiyor
Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı

Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı
Kiev Bilimler Akademisi'ne dron saldırısında akademisyenler yangından kaçmak için pencerelerden atladı

Başkentin kalbi vuruldu: Çalışanlar can havliyle pencerelere koştu

Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi

İnfial yaratan iddia! Binlerce öğrenci üniversiteyi ateşe verdi
İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen'den dikkat çeken kış tahmini

İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı

88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş hakkında karar