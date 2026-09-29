Çorum İskilip'te pancar toplama makinesinin altında kalan tarım işçisi yaşamını yitirdi

Çorum İskilip'te pancar toplama makinesinin altında kalan tarım işçisi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un İskilip ilçesinde Yerli köyünde tarlada çalışan tarım işçisi, pancar toplama makinesinin altında kaldı. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesinde kurtarılamadı; sürücü gözaltına alındı.
Çorum'un İskilip ilçesinde pancar toplama makinesinin altında kalan tarım işçisi, hayatını kaybetti.
Yerli köyünde tarlada çalışan L.T. (44), M.G'nin kullandığı pancar toplama makinesinin altında kaldı.
Ağır yaralanan L.T, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili sürücü M.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA