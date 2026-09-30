Haberler

Edanur Vural, Çorum'daki Milli Takım Bölge Seçmelerinde ilk 12'ye girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edanur Vural, Çorum'daki Milli Takım Bölge Seçmelerinde ilk 12'ye girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Horasan ilçesindeki Mümtaz Turhan Ortaokulu öğrencisi Edanur Vural, Çorum'da düzenlenen Milli Takım Bölge Seçmelerinde ilk 12 sporcu arasına girdi. Vural, bu sonuçla Türkiye Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Erzurum'da masa tenisi branşında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu öğrencisi Edanur Vural, Çorum'da düzenlenen Milli Takım Bölge Seçmelerinde ilk 12 sporcu arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, başarılı sporcu ve antrenörünü makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu Masa Tenisi Küçük Kız Takımı; okul sporlarında Erzurum il birinciliği, bölge ikinciliği ve Türkiye dokuzunculuğu derecelerinin ardından başarılarına bir yenisini daha ekledi. Takım, 18-20 Eylül tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen Milli Takım Bölge Seçmelerinde Erzurum'u başarıyla temsil etti.

Türkiye'nin farklı illerinden en başarılı 90 sporcunun katıldığı ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalarda, Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu öğrencisi Edanur Vural üstün bir performans sergiledi. Turnuvada ilk 12'ye giren sporcuların Milli Takım Türkiye Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazandığı organizasyonda, Vural adını en iyiler arasına yazdırarak Erzurum'un gururu oldu.

İl Müdürü Ekici'den Başarılı Sporculara Tebrik

Elde edilen bu tarihi başarının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; başarılı sporcu Edanur Vural, takımın başarısında büyük emeği bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Akif Dursun ve takım arkadaşlarını makamında ağırladı.

Ziyarette öğrencileri ve öğretmenlerini tek tek tebrik eden İl Müdürü Süleyman Ekici, elde edilen derecelerin Erzurum'un eğitim ve spor alanındaki potansiyelinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ekici, Milli Takım Türkiye Şampiyonası seçmelerinde Erzurum'u temsil edecek olan Edanur Vural'a başarı dileklerinde bulunarak hediyelerini takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı

Galatasaray'ın eski yıldızı boş kaleye kaçırdı, anında yuhalandı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

Ünlü türkücünün inanılmaz değişimi! Fotoğrafa bakınca tanımak imkansız
Fon soruşturmasında Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu

Fon soruşturmasında Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 milyar TL'lik vurgun: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı, mal varlığına el konuldu

15 milyar kazandı, yurt dışına kaçtı: Cengiz Avcı’ya yakalama kararı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı

Fonda sürpriz bir isim daha! AK Partili eski bakanın parası kaldı
Yumurtlayan deniz kaplumbağasının üzerine oturdu! Görüntüler sonrası özür geldi

Çiftin etkileşim uğruna yaptıkları tepki çekti
Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sütşurup Sandal iddialar hakkında konuştu

Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sütşurup Sandal sessizliğini bozdu
Yemen'de savaş kızıştı! Husilere 24 saatte 414 operasyon

24 saat içinde 414 operasyonla sarsıldılar
Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı

Mikrofon uzatılan göçmenin tecavüz yorumu ülkeyi ayağa kaldırdı