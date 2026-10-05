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Çorum'da otomobilin çarptığı 1 kişi ağır yaralandı, sürücü gözaltına alındı

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Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişiye otomobil çarptı; kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Çorum'da otomobilin çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Mustafa S. idaresindeki 19 ACU 673 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Erzurumdede kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Tuba E'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Tuba E, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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