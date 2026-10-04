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Çorumlu öğrenciler TEKNOFEST'teki Türkiye birinciliği ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

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Çorumlu öğrenciler TEKNOFEST'teki Türkiye birinciliği ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı
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Çorum Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde kurulan LONGA TEAM, TEKNOFEST 2026'da elde ettiği Türkiye birinciliği ödülünü Şanlıurfa'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde kurulan LONGA TEAM, TEKNOFEST 2026'da elde ettiği Türkiye birinciliği ödülünü Şanlıurfa'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, LONGA TEAM takımının TEKNOFEST 2026 İnsanlık Yararına Teknolojik Gelişmeler yarışması Ortaokul Seviyesi Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri Kategorisi'nde 94,40 puanla Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Öğrenciler Ömer Kaan Fidan, Eymen Şimşek ve Orhan Efe Longa ile danışman öğretmen Mehmet Fidan, Şanlıurfa'da düzenlenen törende ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Öğrencilerin merakları, hayalleri ve emekleri ile öğretmenlerinin rehberliğinde bilim ve teknoloji yolculuğunda önemli bir başarıya imza attıkları belirtilen açıklamada, öğrencilerin Çorum'un adını TEKNOFEST'te Türkiye birinciliğiyle duyurduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem, değer ve eylem ekseninde düşünen, araştıran, üreten ve milli değerleriyle geleceğe hazırlanan öğrencilerin başarısının gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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