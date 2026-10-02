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Antalya kampındaki Çorum FK, hazırlık maçında Antalyaspor'a 2-1 yenildi

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Antalya kampındaki Çorum FK, hazırlık maçında Antalyaspor'a 2-1 yenildi
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Lige verilen milli arada Antalya'da kampa giren Çorum FK, Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçından 2-1 yenik ayrıldı. Beş futbolcusu milli takım kadrolarında bulunan kırmızı-siyahlılar, kampı bu oyuncular yokken sürdürüyor.

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Antalya'da kampa giren Çorum FK, hazırlık maçında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Beş futbolcusu milli takım kadrolarında bulunan Çorum FK, Antalya kampı kapsamında Antalyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlıların mücadele ettiği karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Çorum FK, karşılaşmaya Marcos Felipe, Arda Hilmi Şengül, Çağlar Söyüncü, Serdar Saatçı, Gökhan Sazdağı, Mohamed Diomande, Berat Ayberk Özdemir, Göktan Gürpüz, Cengiz Ünder, Ahmed Ildız ve Youssoufa Moukoko ilk 11'iyle başladı. Antalyaspor ise sahaya Fotis Pseftis, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Erdoğan Yeşilyurt, Jesper Ceesay, Pedrinho, Soner Dikmen, Ömer Faruk Beyaz, Sander van de Streek ve Ahmet Sağat ilk 11'iyle çıktı.

Çorum FK'da Ylber Ramadani, Ermin Mahmi, Andrei Borza, Alexandros Kyziridis ve Jess Ramrez, ülkelerinin milli takım kadrolarında yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar, Antalya kampını bu beş futbolcunun milli görevleri nedeniyle takımdan ayrı bulunduğu dönemde sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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