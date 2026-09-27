Haberler

Çorum Osmancık'ta kalınca mantarının kilosu 200-250 TL arasında satılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Osmancık'ta kalınca mantarının kilosu 200-250 TL arasında satılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Osmancık'ta dağ köylerinden saatlerce yürünerek toplanan 'kalınca mantarı', Yoğurt Pazarı'nda kilosu 200-250 TL arasında satılıyor. Uzmanlar, türü kesin belirlenmeyen doğa mantarlarının tüketilmemesi uyarısında bulunuyor.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde dağ köylerinden saatlerce yürünerek toplanan ve yörede 'kalınca mantarı' olarak bilinen mantarlar, Yoğurt Pazarı'nda satışa sunuluyor. Osmancık ve Kargı ilçeleri ile Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı köylerden toplanan mantarın kilosu 200 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Dağlık alanlarda doğal ortamda yetişen mantarları toplamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkan köylüler, zorlu arazilerde saatlerce yürüyor. Mantarları tek tek toplayan vatandaşlar, ürünleri kilometrelerce sırtlarında taşıyarak köylerine getiriyor. Burada temizlenen mantarlar, daha sonra ilçe merkezindeki pazarda satışa sunuluyor. Yörede 'Kalınca mantarı' olarak bilinen mantarlar, özellikle bölge halkı tarafından yoğun olarak tüketiliyor. Mantar satıcıları, ürünlerin toplanmasının zahmetli olduğunu belirterek, topladıkları mantarları saatlerce sırtlarında taşıdıklarını söyledi.

UZMANLARDAN UYARI

Yetkililer ise doğadan toplanan mantarların türü kesin olarak belirlenmeden tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. Zehirli mantarların yenilebilir türlerle karıştırılabileceğine dikkat çekilirken, uzman bilgisi olmadan tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme

Geleceğiyle ilgili yeni gelişme! Bu kez turnayı gözünden vuracak
Fenerbahçe'ye transfer yasağının gelmesine neden olan rakam ortaya çıktı

F.Bahçe'nin transfer yasağını kaldırmak için ödeyeceği para belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek

AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar...
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan istifa sonrası dikkat çeken paylaşım
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

''Görevimi bırakacağım!'' diyerek duyurdu
YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması! Başsavcılık resen harekete geçti

Mustafa Erdem'e rüşvet soruşturması! Dün 'reddettim' demişti
Kırmızı alarm! Okan Buruk Fenerbahçe derbisinde olmayabilir

Kırmızı alarm! Fenerbahçe derbisinde olmayabilir
19 yıllık faili meçhul dosyasında iki tutuklama! Fadime Görgülü'nün ağabeyi ile yengesi için hesap vakti

19 yıllık karanlığın ardındaki sır perdesi aralandı!
Ya herro ya merro! İşte Galatasaray'ı 21 günde bekleyen zorlu süreç

Ya herro ya merro! 21 günde ya tarih yazacak ya da başı epey ağrıyacak