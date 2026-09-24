Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, Donald Trump'ın eski avukatıyla evleniyor

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Abd Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Türk iş insanı ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, hayatlarını birleştirme kararı aldı.

NEW YORK'TA DÜNYAEVİNE GİRİYORLAR

Edinilen bilgilere göre, ünlü çiftin düğün töreni bu hafta sonu New York’ta gerçekleşecek. Düğüne ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılmasının beklendiği ifade edildi. Washington siyaset dünyası ile Türk iş dünyasını bir araya getiren bu nikah töreni, New York'ta uluslararası basının da takibinde gerçekleşecek.

ORTAK ARKADAŞLARI SAYESİNDE TANIŞTILAR

Miller Holding CEO’su ve Ahlatcı Çorum FK Asbaşkanı olan Turhan Mildon, Alina Habba ile Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapan ortak bir büyükelçi arkadaşları vasıtasıyla tanıştıklarını açıkladı. Evlilik kararının ardından ortaya atılan siyasi nüfuz iddialarına da açıklık getiren Mildon, bu birlikteliğin herhangi bir siyasi veya ticari gaye taşımadığını, tamamen kişisel duygular üzerine kurulu bir karar olduğunu vurguladı.

ABD SİYASETİNDE ETKİLİ BİR İSİM: ALINA HABBA

2021-2024 yılları arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatlığını üstlenen Alina Habba, yürüttüğü kritik davalarla ülkenin en tanınan hukukçuları arasında yer alıyor. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray danışmanlığı görevine getirilen Habba, son olarak New Jersey Bölgesi geçici federal başsavcısı olarak görev yapmaktaydı.