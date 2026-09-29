Çorum'da anız yakan kişiye dron kaydı sonrası 3 bin 706 lira ceza kesildi

Çorum'da anız yakan kişiye dron kaydı sonrası 3 bin 706 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum-Samsun kara yolunun Eskice köyü mevkisinde bir kişinin anız yakması dronla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye yangını söndürdü; jandarma, anızları tutuşturan kişiye 3 bin 706 lira idari para cezası uyguladı.
Çorum'da ağaçlık alana yakın bölgede anız yakarken dronla görüntülenen kişiye idari para cezası uygulandı.
Çorum- Samsun kara yolunun Eskice köyü mevkisinde, ağaçlık alanın yakınındaki arazide bir kişinin anız yakması dronla kayda alındı.
İhbarda bulunulmasının ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Jandarma ekipleri, arazideki anızları tutuşturan N.İ'ye, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi (Emre aykırı davranış) gereğince 3 bin 706 lira idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA