La Liga'da fırtına gibi esen Aubameyang'tan kötü haber

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna, golcü futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang’dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

AUBAMEYANG AMELİYAT OLACAK

İspanyol basınındaki haberlere göre; Gabonlu forvetin sağ dizindeki dış menisküs problemi nedeniyle ameliyat edilmesine karar verildi. Riazor'da oynanan Real Betis karşılaşmasında sakatlık yaşayan deneyimli santrfor, operasyon için Madrid’e gitti. Ameliyatın ardından taburcu edilecek olan Aubameyang, rehabilitasyon ve iyileşme sürecini geçirmek üzere şehre dönecek. Yıldız oyuncunun takımla çalışmalara başlayacağı tarihin ise tedavi sürecindeki ilerlemeye göre netleşeceği ancak 2 ay sahalardan uzak kalmasının kesin olduğu ifade edildi.

TAKIMININ EN SKORERİYDİ

Sezon başında Çorum FK ile de anılan ancak transferini çocuklarını gerekçe göstererek iptal eden 37 yaşındaki yıldız futbolcu, forma giydiği ilk 7 lig maçında kaydettiği 5 golle Deportivo'nun en skorer ismi konumundaydı.