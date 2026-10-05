Çorum'da yanan samanlık kullanılamaz hale geldi

Çorum'da yanan samanlık kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sungurlu'da çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
Sungurlu'da çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
Yeni Hayat Mahallesi Şehit Adil Yıldız Caddesi'nde İhsan Çırakoğlu'na ait evin samanlık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA