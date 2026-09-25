Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, Antalya'da ilk antrenmanına çıktı

Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, Antalya'da ilk antrenmanına çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig ekibi Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, milli ara nedeniyle Antalya'da kampta bulunan takımın başında ilk antrenmanına çıktı. İdman dinamik ısınmayla başladı; futbolcular 5'2 rondo, aerobik koşu ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktörü Burak Yılmaz, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, takımın milli ara nedeniyle Antalya'da kampa girdiği ve Burak Yılmaz'ın kırmızı-siyahlı ekibin başında ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.
İdmana dinamik ısınmayla başlayan futbolcuların, 5'2 rondo, aerobik koşu ve pas çalışması yaptığı vurgulanarak takımın çift kale maç ile günü tamamladığı aktarıldı.
Kaynak: AA