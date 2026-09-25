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Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, Antalya'da ilk antrenmanına çıktı

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Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, Antalya'da ilk antrenmanına çıktı
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Süper Lig ekibi Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, milli ara nedeniyle Antalya'da kampta bulunan takımın başında ilk antrenmanına çıktı. İdman dinamik ısınmayla başladı; futbolcular 5'2 rondo, aerobik koşu ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktörü Burak Yılmaz, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, takımın milli ara nedeniyle Antalya'da kampa girdiği ve Burak Yılmaz'ın kırmızı-siyahlı ekibin başında ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.

İdmana dinamik ısınmayla başlayan futbolcuların, 5'2 rondo, aerobik koşu ve pas çalışması yaptığı vurgulanarak takımın çift kale maç ile günü tamamladığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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