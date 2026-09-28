Çorum'da yol kenarına bırakılan 29 kilo 250 gram esrarı alan 4 şüpheli tutuklandı

Çorum'da yol kenarına bırakılan 29 kilo 250 gram esrarı alan 4 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum-İskilip kara yolunda yol kenarına bırakılan 29 kilo 250 gram esrarı almaya gelen 4 şüpheli, jandarma narkotik ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Çorum'da jandarma narkotik ekiplerince takibe alınan 4 şüpheli, yol kenarına bıraktıkları 29 kilo 250 gram esrarı alırken suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen H.Ö, M.G, F.G. ve E.A'yı takibe aldı.
Ekiplerin takibi sırasında şüphelilerin Çorum-İskilip kara yolu üzerinde yol kenarına bıraktıkları uyuşturucu maddeyi almak üzere bölgeye geldikleri belirlendi.
Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, yol kenarına bırakılan uyuşturucu maddeyi alırken suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 29 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Ö, M.G, F.G. ve E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.