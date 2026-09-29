Çorum'da İl Sağlık Müdürlüğü'nün etkinliğinde vatandaşlar 15 dakika egzersiz yaptı

Çorum'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında parkta buluşan çocuklar ve vatandaşlar, sağlıklı yaşam spor aktiviteleri yaptı.

Çorum'da sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen "Mahallemde Hareket Var" adı altında etkinlik düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Mehmetçik Parkı'nda buluşan çocuklar ve vatandaşlar, uzman fizyoterapist eşliğinde, 15 dakika boyunca çeşitli fiziksel aktiviteler ve esneme egzersizleri yaptı. Vatandaşların spora ve hareketli yaşama yönlendirilmesi için etkinliklerin ildeki diğer parklarda da gerçekleştirileceği belirtildi.

"Bulundukları illerde, ilçelerdeki sağlıklı hayat merkezlerini araştırsınlar"

Amaçların sporla ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Fizyoterapist Yusuf Çeliktaş, "Buraya gelen ve katılan mahallemizdeki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlara bu şekilde hareketleri nasıl yapacağını, aktiviteleri nasıl yönlendireceğini hem öğretmek hem de teşvik etmek amacıyla programımızı yaptık. Bugün programımızın ilk günü, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere programımız devam etmektedir. Vatandaşlarımız bulundukları illerde, ilçelerdeki sağlıklı hayat merkezlerini araştırsınlar. Oralarda her branştan arkadaşımız ücretsiz bir şekilde, Sağlık Bakanlığımızın talimatlarıyla hizmet vermektedir. Oraları değerlendirebilirler. Aynı zamanda herkesin kendine uygun fiziksel aktivitesini, egzersizini planlaması için fizyoterapistlere danışması sağlıklı olacaktır. Bu konuda da bu şekilde de davranabilirler" dedi.

"Aslında sosyal medyada gördüm bu etkinliği"

Mahallede düzenlenen etkinliğe katılan Neslihan Pehlivan da, "Ben düzenli spor yapan birisiyim ve şu an yürüyüşe çıkmışken böyle bir faaliyete katılmak gerçekten bana çok iyi geldi. Umuyorum bu yaygınlaşır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı