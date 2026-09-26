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Çorum Alaca'da arı sokan 61 yaşındaki Ünal Türk, 1 gün sonra yaşamını yitirdi

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Çorum Alaca'da arı sokan 61 yaşındaki Ünal Türk, 1 gün sonra yaşamını yitirdi
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Çorum’un Alaca ilçesi Perçem köyünde dün sokakta yürürken boynundan arı sokan Ünal Türk (61), fenalaşarak Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Türk, doktorların tüm müdahalesine karşın bugün yaşamını yitirdi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde arının soktuğu Ünal Türk (61), tedavi gördüğü hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, dün Alaca ilçesi Perçem köyünde meydana geldi. Ünal Türk, dün sokakta yürüdüğü sırada boynundan arı soktu. Fenalaşan Türk, fenalaşınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Türk, doktorların tüm müdahalesine karşın bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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