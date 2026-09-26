Çorum Alaca'da arı sokan 61 yaşındaki Ünal Türk, 1 gün sonra yaşamını yitirdi

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ÇORUM'un Alaca ilçesinde arının soktuğu Ünal Türk (61), tedavi gördüğü hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, dün Alaca ilçesi Perçem köyünde meydana geldi. Ünal Türk, dün sokakta yürüdüğü sırada boynundan arı soktu. Fenalaşan Türk, fenalaşınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Türk, doktorların tüm müdahalesine karşın bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı