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ARCA Çorum FK, Antalya kampında Burak Yılmaz yönetiminde çift antrenman yaptı

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ARCA Çorum FK, Antalya kampında Burak Yılmaz yönetiminde çift antrenman yaptı
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Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada ARCA Çorum FK, Antalya kampındaki çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanlarda taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı.

ARCA Çorum FK, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, bugünkü antrenmanlarında taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antalya kampındaki sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunuyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Günün ikinci çalışmasında da kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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