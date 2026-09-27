ARCA Çorum FK, Antalya kampında Burak Yılmaz yönetiminde çift antrenman yaptı

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ARCA Çorum FK, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, bugünkü antrenmanlarında taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antalya kampındaki sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunuyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Günün ikinci çalışmasında da kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı