Turhan Mildon kimdir, Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon Donald Trump'ın eski avukatıyla mı evleniyor?

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Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, bu kez spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla gündemde. “Turhan Mildon kimdir, Donald Trump’ın eski avukatıyla mı evleniyor?” soruları gündem olurken, Mildon hakkında merak edilen detaylar ve evlilik iddiasının ayrıntıları araştırılıyor.

TURHAN MİLDON KİMDİR, ALİNA HABBA İLE Mİ EVLENİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Türk iş insanı ve Ahlatcı Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon’un evlilik kararı gündeme geldi. New York’ta bu hafta sonu yapılması planlanan düğün öncesinde, Turhan Mildon’un kim olduğu ve Alina Habba ile nasıl tanıştığı merak konusu oldu.

TURHAN MİLDON KİMDİR?

Turhan Mildon, Türkiye’de iş dünyasında faaliyet gösteren Miller Holding’in CEO’su olarak biliniyor. Mildon aynı zamanda Ahlatcı Çorum FK’da asbaşkanlık görevini yürütüyor. İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra spor alanındaki göreviyle de tanınan Mildon, Alina Habba ile yapacağı evlilik nedeniyle son günlerde gündemde öne çıkan isimler arasında yer aldı.

TURHAN MİLDON VE ALİNA HABBA NASIL TANIŞTI?

Turhan Mildon’un açıklamasına göre çift, Amerika Birleşik Devletleri’nde görev yapan ortak bir büyükelçi arkadaşları aracılığıyla tanıştı. İkilinin ilişkisinin ilerlemesinin ardından evlilik kararı aldığı belirtildi.

Mildon, evlilik kararının ardından gündeme gelen siyasi ve ticari nüfuz iddialarına da açıklık getirdi. Türk iş insanı, birlikteliklerinin herhangi bir siyasi veya ticari amaç taşımadığını, kararın tamamen kişisel nedenlere dayandığını ifade etti.

ALİNA HABBA KİMDİR?

Alina Habba, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı ve danışmanı olarak tanınıyor. Habba, 2021-2024 yılları arasında Trump’ın kişisel avukatlığını üstlendi ve Trump’la bağlantılı çeşitli hukuki süreçlerde görev aldı.

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde de yönetim çevresinde görev alan Habba, son olarak New Jersey Bölgesi geçici federal başsavcısı olarak görev yaptı. ABD siyasetindeki konumu nedeniyle Habba’nın özel hayatı da kamuoyunun ilgisini çekiyor.

DÜĞÜN NEW YORK'TA YAPILACAK

Turhan Mildon ile Alina Habba’nın düğün töreninin bu hafta sonu New York’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Törene ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılmasının beklendiği aktarılıyor.

Türk iş dünyası ile ABD siyaset dünyasının dikkat çeken isimlerini bir araya getirecek düğün, çiftin evlilik kararı kadar davetlileri açısından da merak ediliyor.

TURHAN MİLDON VE ALİNA HABBA'NIN EVLİLİK KARARI GÜNDEMDE

Turhan Mildon ile Alina Habba’nın evlilik kararı, Mildon’un iş dünyasındaki ve futboldaki görevleri ile Habba’nın ABD siyasetindeki geçmişi nedeniyle dikkat çekti. Çiftin New York’ta gerçekleştireceği düğün öncesinde, ikilinin tanışma hikâyesi ve kariyerleri de araştırılan konular arasında yer alıyor.