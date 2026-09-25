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Çorum FK, Uğur Uçar'ın ardından Burak Yılmaz'ı teknik direktörlüğe getirdi

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Çorum FK, Uğur Uçar'ın ardından Burak Yılmaz'ı teknik direktörlüğe getirdi
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Çorum FK, Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdi. Kulüp, Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandığını ve kendisine Süper Lig yolunda başarılar dilendiğini açıkladı.

Çorum FK, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Çorum FK'da Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Çorum ekibinden yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın takımın başına getirildiği duyuruldu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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