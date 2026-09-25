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Çorum'da JASAT'ın 17-24 Eylül çalışmasında 16 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu

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Çorum'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 17-24 Eylül çalışmasında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Çorum'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince 17-24 Eylül tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Açıklamada, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden jandarmaya bildirmesinin olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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