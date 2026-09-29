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Çorum FK, Antalya kampında çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

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Çorum FK, Antalya kampında çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü
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Çorum FK, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'daki kamp çalışmalarına çift antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki sabah antrenmanı 5'e 2, taktik ve kaleli oyunla tamamlanırken akşam çalışması koşuyla sona erdi.

Çorum FK, Antalya'daki kamp çalışmalarına çift antrenmanla devam etti.

Çorum FK, milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede takım çift antrenman yaptı. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, programın devamında 5'e 2 çalışması yaptı. Taktiksel çalışmayla süren sabah antrenmanı, kaleli oyunla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlılar, günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden programın sonraki bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Günün akşam antrenmanı koşu çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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