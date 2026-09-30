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Çorum Alaca'da bariyerlere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı

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Çorum Alaca'da bariyerlere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde Yozgat-Alaca kara yolunda bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Yozgat-Alaca kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar G. idaresindeki 66 AAR 906 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüsna K., Hatice Hafsa K., Zekiye Sena G. ve Nermin G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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