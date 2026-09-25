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Çorum'da polis asayiş uygulamasında 5 ateşli silah ve uyuşturucu ele geçirdi

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Çorum'da polis ekipleri kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 2 bin 308 kişinin GBT sorgusu yapılırken 5 ateşli silah, 132 uyuşturucu hap ve yaklaşık 84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çorum'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında sabit ve seyir halinde 108 uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 63 park, 53 okul bölgesi, 23 otopark, 15 yurtlar bölgesi, 26 kahvehane ve kıraathane, 25 kafe, 26 çay ocağı ile 13 oyun salonu kontrol edildi.

Ekiplerce 2 bin 308 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 5 ateşli silah, 57 fişek, 4 av fişeği ve 1 havalı tabanca ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 132 uyuşturucu hap ile yaklaşık 84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamalar kapsamında 1238 araç kontrol edildi, 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA
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