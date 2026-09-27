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Çorum-Samsun yolunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Çorum-Samsun kara yolu Atçalı Kavşağı'nda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, ulaşım Samsun istikametinde kontrollü sağlandı.

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 34 CHD 611 plakalı otomobil ile S.T. yönetimindeki 06 FCB 508 plakalı hafif ticari araç, Çorum- Samsun kara yolu Atçalı Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü A.Y. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Y.T. ve K.T. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım, Samsun istikametinde kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA
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