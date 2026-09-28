Çorum Alaca'da kaybolan alzheimer hastası kadın 9 saat sonra sağlıklı bulundu

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ÇORUM'un Alaca ilçesine bağlı Dutluca köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolan alzheimer hastası G.A. isimli kadın (78), jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 9 saat süren arama çalışması sonucu sağlıklı şekilde bulundu.

Dutluca köyünde oturan alzheimer hastası G.A., saat 11.40 sıralarında evinden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

36 PERSONEL VE 4 DRON İLE ARANDI

Arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekiplerinden toplam 36 personel katıldı. Ekipler, G.A.'nın bulunması için köy ve çevresinde geniş kapsamlı arama yaparken, çalışmalarda 4 dron da kullanıldı. Havanın kararması üzerine saat 19.20 sıralarında fiziki arama faaliyetlerine son verilirken, termal kamera özelliğine sahip 2 dron ile havadan arama ve tarama çalışması sürdürüldü. Jandarma ekipleri ayrıca çevre köylerin muhtarlarıyla irtibata geçerek G.A.'nın eşgal bilgilerini paylaştı ve görülmesi halinde jandarmaya bilgi verilmesini istedi.

MUHTARIN İHBARIYLA BULUNDU

Boğaziçi Köyü Muhtarı, saat 20.00 sıralarında G.A.'yı gördüğünü jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, kadının görüldüğü bölgeye sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda G.A., saat 20.30 sıralarında sağlıklı şekilde bulundu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen G.A., tedbir amacıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

G.A.'nın bulunmasının ardından jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı