Haberler

Bayburt'ta veda yemeğinde Erkol Çorum'a, Danacı Zonguldak'a uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta veda yemeğinde Erkol Çorum'a, Danacı Zonguldak'a uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta görev süreleri sona eren İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Müftüsü Bayram Danacı için veda yemeği düzenlendi. Erkol Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne atandı, Danacı Zonguldak İl Müftülüğüne görevlendirildi.

Bayburt'ta görev süreleri sona eren İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile İl Müftüsü Bayram Danacı için veda yemeği düzenlendi.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'in yanı sıra kentte görev yapan kamu kurumlarının yöneticileri ve güvenlik birimlerinin temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Erkol ile Zonguldak İl Müftülüğüne görevlendirilen Danacı, kurum temsilcileriyle vedalaştı.

Erkol ve Danacı'nın Bayburt'ta görev yaptıkları süre boyunca kente sundukları hizmetler ile kurumlar arasındaki iş birliğine katkıları için teşekkür edilerek, yeni görevlerinde başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Ben-Gvir cezaevine girip kamerayı açtı: Seni öldürmek istiyorum

Cezaevine girip kameralar önünde tehdit etti: Seni öldürmek istiyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi

Kıyafeti sahnede eridi
Ankara Keçiören'de lağım suyu evleri bastı! 16 aylık ateşli çocuğunu bırakıp sabaha kadar temizledi

Ateşli çocuğunu bırakıp lağım temizledi! ASKİ'ye isyan etti
Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı

Görüntüdeki ismi tanımayan yok! Parayı su gibi harcadı
Düğün konvoyunda facia! Kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi öldü

Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü
Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur

Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz

İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler

Dün gece İsrail'i resmen parçaladılar!