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Çorum'da yeğenini sopayla yaralayan elektronik kelepçesi olduğu belirtilen dayı kaçtı

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Çorum'da yeğenini sopayla yaralayan elektronik kelepçesi olduğu belirtilen dayı kaçtı
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Çorum'da bir kişi, dayısı tarafından sopayla darbedilerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunurken, kaçan ve elektronik kelepçesi olduğu belirtilen dayının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da dayısı tarafından sopayla darbedilen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K. ile Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine gelen yeğeni Y.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, Y.K'yi sopayla darbetti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan ve farklı suçlar nedeniyle adli tedbir kapsamında bacağında elektronik kelepçe olduğu belirtilen S.K'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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