Arca Çorum FK, Alanyaspor maçı sonrası verilen iznin ardından Antalya kampına başladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin Antalya kampı başladı.

Kulübün açıklamasına göre ligin 6. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçı sonrası 4 gün izin yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, iznin ardından Antalya'da kamp yapacakları tesiste toplandı.

Burada antrenörler Barış Üzbey ve Barış Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen kampın ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, kaleli oyun ve koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA