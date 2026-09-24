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Arca Çorum FK, Alanyaspor maçı sonrası verilen iznin ardından Antalya kampına başladı

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Arca Çorum FK, Alanyaspor maçı sonrası verilen iznin ardından Antalya kampına başladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Arca Çorum FK'nin futbolcuları, Corendon Alanyaspor maçının ardından 4 gün izin yapıp Antalya'daki kampta toplandı. Kırmızı-siyahlılar, antrenörler Barış Üzbey ve Barış Yıldız yönetimindeki ilk antrenmanda ısınma, pas ve koşu çalışması yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin Antalya kampı başladı.

Kulübün açıklamasına göre ligin 6. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçı sonrası 4 gün izin yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, iznin ardından Antalya'da kamp yapacakları tesiste toplandı.

Burada antrenörler Barış Üzbey ve Barış Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen kampın ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, kaleli oyun ve koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA
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