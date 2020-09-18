ALMAN HABERLERİ

Alman - Bugün
Son dakika haberleri | Alman Gençlik Dairesi tarafından çocukları alınan Altınkaya ailesinin hukuk zaferi
Alman - Bugün
Liverpool, Thiago'yu transfer etti
Alman ekibinde toplamda 235 karşılaşmada forma giyen Thiago, 31 gol kaydetti.
Alman - Bugün
Sakarya'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na HAVASAK seferleri başladı
Başkan Yüce, şunları kaydetti: "Günde 9 gidiş ve 9 geliş şeklinde seferlerimizi başlatıyoruz. 8 farklı noktada olacak yazıhanelerimizin yanı sıra online bilet imkanını da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Havalimanı ulaşımları için uzun süredir talepler alıyorduk. Hamdolsun vatandaşlarımızın istediği, beklediği bir hizmeti daha hizmete almanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.
Alman - Bugün
Thiago Alcantara'dan Bayern Münih'e veda mektubu
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen ve Liverpool'a transferi gündemde olan İspanyol futbolcu Thiago Alcantara, Alman kulübüne veda mesajı yazdı.
Alman - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
"Libya Milli Mutabakat Hükümetiyle bazı görüşmeler olabilir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın görevi bırakacağını açıklamasına ilişkin soru üzerine, geçen hafta Serrac ile kabul ettiğini ve kendisiyle görüşmeler yaptığını ifade ederek, ardından böyle bir gelişmenin, bu tür bir haber almanın kendileri için üzüntü verici olduğunu söyledi.
Alman - Bugün
Kremlin: Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında birçok saçma unsur var
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında "birçok saçma unsur" bulunduğunu söyledi.
Alman - Bugün
Doğu Akdeniz: Guardian, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin...
Alman - Bugün
Irak'taki Şii lider Sadr, yabancı misyonların hedef alınmamasını istedi
Şii dini ve siyasi lider Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Irak'ı karanlık tünele sürükleyerek ülkedeki kültürel ve diplomatik misyonları hedef almanın hiçbir çıkarının olmadığını düşünüyorum.
Alman - Bugün
Çin'de sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlanan köpeğin gözyaşları kamerada!
Çin'de, evcil hayvan sahipleri, köpeklere farklı mamaları zorla tattırması tepkilere neden olurken, Alman kurdu cinsi köpeğin acı soslu mama yemesinin ardından döktüğü gözyaşları kameraya yansıdı.
Alman - Bugün
Bağcılar Belediyesinin "Akıllı Başvuru ve Dijital Vatandaşlığa Geçiş" projesine ödül
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gelecekte gelişmiş ülkeler arasında yer almanın tek yolunun bilişim teknolojilerine yapacağı yatırımdan geçtiğini kaydederek, "Çağın teknolojisini yakından takip ediyoruz.
Alman - Bugün
Son dakika haberi | Bursa'daki meslek lisesinde 21 il için Kovid-19 bilgilendirme materyali üretildi
Afiş, almanak, dergi, broşür ve davetiye de üretiyorlar Grafik ve Fotoğraf Alan Şefi Semiha Güngör ise sürecin başında deneme baskıları yaptıklarını ve folyoların uzun ömürlü olması için çalışma yürüttüklerini belirtti.
Alman - Bugün
17 Eylül 2020 Haberleri
17 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
Alman - Dün
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı
Alman - Dün
Navalnıy'ı zehirlediği belirtilen maddenin kaldığı oteldeki su şişesinde bulunduğu iddia edildi
Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ı zehirlediği belirtilen Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğu ileri sürüldü.
Alman - Dün
Navalnıy'ı zehirlediği belirtilen maddenin kaldığı oteldeki su şişesinde bulunduğu iddia edildi
Alman - Dün
Son dakika haberi: Vitesse'de teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı
Alman çalıştırıcı Letsch'in de dahil olduğu 8 çalışanın takımdan ayrılarak izolasyon sürecine girdikleri belirtildi.
Alman - Dün
Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nden Alman ekonomisi değerlendirmesi
Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Alman ekonomisinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olacağı daralmanın bu yıl 2008-2009 finansal krizinden daha az olabileceğini duyurdu.
Alman - Dün
BioNTech, Kovid-19 aşısı için Novartis'in Almanya'daki üretim tesisini satın alıyor
Almanya'da faaliyet gösteren, Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu ilaç geliştirme firması BioNTech, merkezi İsviçre'de bulunan ilaç şirketi Novartis'in Almanya'nın Marburg kentindeki üretim tesislerini satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.
Alman - Dün
Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.
Alman - Dün
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü.
Alman - Dün
Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı
Alman - Dün
16 Eylül 2020 Haberleri
16 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
Alman - 16.9.2020
Almanya'da 29 polis neo-Nazi propaganda materyalleri paylaştıkları şüphesiyle görevden alındı
Alman - 16.9.2020
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı
Alman - 16.9.2020
Almanya'dan ABD'ye 1 milyar avroluk LNG yatırımı teklifi
Almanya'nın, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine yönelik yaptırımlardan vazgeçmesi karşılığında Washington yönetimine Almanya'da inşa edilecek 2 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali için 1 milyar avroluk yatırım yapmayı teklif ettiği öne sürüldü.
Alman - 16.9.2020
Destici'den Doğu Akdeniz ve teröre ilişkin değerlendirmeler
Terör olaylarının geçmişten bugüne hala devam ettiğinin altını çizen Destici, "7 Ağustos 1982 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda menfur bir terör eylemi gerçekleştirildi. Esenboğa Havalimanı'nda, bir terörist yolcu salonunda, check-in bölgesindeki kalabalığın ortasında bir bomba patlattı. İkinci bir terörist de pasaport kontrolünden geçmekte olan yolcuların ve pasaport kontrol memurlarının üzerine hafif makineli tüfekle ateş açtı. Saldırı ve çatışma sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi yaralandı. Ölenler arasında üç Türk polis, üç Türk yolcu, bir Türk havaalanı personeli, bir Amerikalı kadın yolcu ve bir Alman mühendis vardı.
Alman - 16.9.2020
Doğu Akdeniz: Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis, 'Şantaj ve tehditler olmadan Ankara'yla görüşmeye...