ALMAN HABERLERİ

Alman - 16.9.2020

Terör olaylarının geçmişten bugüne hala devam ettiğinin altını çizen Destici, "7 Ağustos 1982 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda menfur bir terör eylemi gerçekleştirildi. Esenboğa Havalimanı'nda, bir terörist yolcu salonunda, check-in bölgesindeki kalabalığın ortasında bir bomba patlattı. İkinci bir terörist de pasaport kontrolünden geçmekte olan yolcuların ve pasaport kontrol memurlarının üzerine hafif makineli tüfekle ateş açtı. Saldırı ve çatışma sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi yaralandı. Ölenler arasında üç Türk polis, üç Türk yolcu, bir Türk havaalanı personeli, bir Amerikalı kadın yolcu ve bir Alman mühendis vardı.